13 ноября валютчики устроили новый обвал курса доллара: он потерял 12 копеек, и рухнул к 24,30-24,32 грн/$. Еще сильнее провалилась стоимость наличной валюты: на 15 копеек на продаже — до 24,45-24,55 грн/$, и на 5 копеек на выкупе (до 24,20-24,35 грн/$).

Сам по себе обвал никого не удивил. Все знали, что сегодня будут оплачиваться купленные у Минфина гривневые бумаги на крупную сумму — 3,4 млрд. грн (общий объем размещения, с учетом валютных бумаг, — 10,9 млрд грн). В том числе и иностранцами, которые заводили под это валюту. Потому крупные продажи доллара прогнозировались.

"Костяк валютных продаж составили покупатели ОВГЗ и экспортеры. Доллара было очень много", — подтвердил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Что удивило — это резвость, с которой Нацбанк опускал цену на американскую валюту. Чиновники, как обычно, были главными покупателями на межбанке, и за два рывка вывели курс на новый психологический минимум — 24,30 грн/$. Сначала скупали доллар по 24,35 грн/$, и собрали порядка $30 млн. А затем сразу обвалили ценник к 24,30 грн/$, и вот с ним собрали до $100 млн.

В итоге у нацбанковцев вышел очень солидный совокупный объем приобретений — до $130 млн при общей сумме сделок на межбанке около $250 млн.

"Покупателей валюты было совсем немного. Похоже, они решили, что доллар продолжит еще дешеветь, и взяли паузу. Зато вовсю хозяйничали нерезиденты — что хотят, то и делают. Воцарилась тотальная монополия иностранцев на украинском валютном рынке", — подчеркнул финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Изначально от НБУ ждали более плавного снижения курса, но, когда его ценник оказался на 24,30 грн/$, стали прогнозировать движение межбанка к 24,25 грн/$. Только к вечеру стало ясно, что так низко рынок не рухнет. При этом банкиры начали шушукаться, прогнозируя новый скандал между Нацбанком и Минфином. Ведь министр финансов Оксана Маркарова просила нацбанковцев не допускать резких укреплений гривны. Чтобы не отпугнуть иностранцев от гривневых гособлигаций, и чтобы правительство смогло выполнить госбюджет. Это становится все более сложной задачей по мере снижения гривневых доходов украинских экспортеров.

Завтра на первое место на валютном рынке должны выйти наши корпорации. Иностранцы могут взять паузу, поскольку сегодня завершили свои платежи по ОВГЗ. Но в целом межбанк будет настроен на крепкую гривну.

"Сохранение интереса к гособлигациям дает сигнал о хороших перспективах дальнейших валютных поступлений как залога курсовой стабильности", — объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Это значит, что экспортеры не будут придерживать валюту в надежде на рост курса. Продажи будут идти с колес. На 14 ноября банкиры прогнозируют торговлю в рамках 24,28-24,35 грн/$.

Ранее сообщалось, что в понедельник курс доллара на межбанке застыл на отметке 24,50 грн/$. Также мы писали, что банки готовятся к новому снижению курса доллара на этой неделе.