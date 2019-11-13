Экс-руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, после ухода которого из ГПУ исчезли два тома расследования убийств правоохранителей на Евромайдане, закрыл дело "по истечении срока давности" в отношении Вадима Агафонова - соучастника преступлений скандального экс-премьера Павла Лазаренко.

Об этом юрист Елена Лукаш написала в Facebook. К сообщению она добавила документы, подтверждающие ее слова.

"Все вы помните, что у экс-премьера Павла Лазаренко в Украине были соучастники.

Например, отец и сын Агафоновы", - сообщила Лукаш.

По ее данным, уголовное дело по фактам хищения госимущества в особо крупных размерах должностными лицами совхоза "Науковый", а также незаконного использования гражданами Украины валютных счетов за пределами страны было возбуждено 22 января 1997 года.

"Следствие установило, что к противозаконной деятельности Агафонова, в частности, к незаконному использованию иностранных валютных счетов, был причастен экс-премьер Павел Лазаренко. 14 сентября 1998 года в отношении бывшего директора совхоза Николая Агафонова было возбуждено уголовное дело", - сообщила Лукаш.

Николай Агафонов обвинялся в хищении госсредств на сумму $24 миллиона. В ходе расследования уголовного дела депутата Николая Агафонова был установлен эпизод хищения денежных средств Николаем Агафоновым совместно с его сыном - Вадимом Николаевичем Агафоновым.

Следствием установлено, что Вадим Агафонов, будучи гендиректором и единоличным собственником агрофирмы "Наукова", расхищал совместно с отцом государственные средства в особо крупных размерах, совершал служебные подлоги и скрывал похищенное.

По данным Лукаш, Вадим Агафонов несколько лет проживал в Германии, но в конце сентября 2000 он был проездом в Москве, где его и задержали сотрудники Интерпола и он был принудительно доставлен в Киев.

"Уголовное дело тянулось долго и нудно. А занимался его делом наш любимчик – СЕРГЕЙ ГОРБАТЮК. И закончилось оно, как и все у ГОРБАТЮКА - ОСВОБОЖДЕНИЕМ от уголовной ответственности Вадима Агафонова. В 2017 году. Но не потому что были найдены неопровержимые доказательства его невиновности. Наоборот, вину-то свою как раз Агафонов младший не оспаривал, а потому что минули сроки давности привлечения к ответственности", - написала юрист.

По ее словам, это трудно представить, но за 20 лет с момента совершения преступления, ГПУ так и не смогла завершить дело приговором. "6 апреля 2017 года прокурор Атаманчук посетил Печерский районный суд, где просил Агафонова В.М. освободить от ответственности", - сообщила Лукаш.

Кроме того, в 1998 в уголовном деле № 49-800 имущество Агафонова было арестовано. В 2012 эти и другие сведения были внесены в уголовное дело № 42013000000000398. И это дело расследовалось именно 2 следственным отделом управления спецрасследований ГСУ ГПУ.

Юрист добавляет, что лично Горбатюком, начальником ДСР 8 июня 2016 года был отменен арест имущества по делу Агафонова (Лазаренко). Она приводит также впечатляющий перечень этого имущества в документе за подписью Горбатюка.

"Арест был снят. Государство ничего не получило. Эта маленькая, но интересная история полностью характеризует Горбатюка. И я надеюсь, что журналисты попросят его рассказать трогательную сказку о том, как он умудрился так помочь подельникам Лазаренко", - отметила Лукаш.

Фото: facebook.com/Lukash.ua

Также в распоряжении "Страны" оказались сканы письменных заявлений Вадима Агафонова на имя прокуроров на освобождение его от уголовной ответственности и снятие ареста с имущества в связи с истечением срока давности дел. Заявления были написаны в 2016 году.

Фото: Страна.ua

Напомним, что Лазаренко писал письмо генпрокурору с просьбой закрыть дело против него.

Также мы сообщали о том, что Горбатюк оспорит свое увольнение из ГПУ в суде.