В среду, 13 ноября, Высший антикоррупционный суд отправил на содержание под стражей основателя бизнес-центра "Экспертиза" Александра Фаера с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн.

Фаер подозревается в сговоре с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. Об этом сообщает LIGA.net.

В то же время, члену совета Национального банка Николаю Каленскому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ и САП предъявили заочные подозрения Бахматюку и бывшему руководителю VAB Банка.

Также мы рассказывали, что суд арестовал бывшего главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка с залогом в 15 млн грн.