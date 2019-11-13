Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике собирается обложить налогами Netflix, YouTube и другие компании по продаже видеоконтента.

Об этом заявил глава комитета Александр Ткаченко во время презентации законопроекта "О медиа" передают Украинские Новости.

"Субъекты, которые должны регулироваться этим законом. Это собственно аудиовизуальные сети, традиционные линейные медиа - это телевидение и радиовещание. Нелинейные медиа, должен подчеркнуть этот вопрос - они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции. Все-таки нелинейные сервисы как "Megogo", Netflix и другие, не только ими ограничиваются", - рассказал он о законопроекте, над которым они намерены начать работу.

По его словам, данная инициатива должна осовременить регуляции и импоементацию норм Европейского союза. Также депутаты намерены урегулировать деятельность СМИ, соцсетей и провайдеров.

"Есть интересный нюанс, который выходит за границы свободы распространения информации, а имеет исключительно экономическое основание. Это уплата налогов. Если речь идёт о платформах общего доступа, то мы считаем, что эти организации получают доходы на украинской территории, то собственно и налоги они должны платить на украинской территории", - подчеркнул Ткаченко.

В юрисдикцию документа парламентарии намерены включить сервисы, доступные на территории Украины и которые могут оплачиваться резидентами, которые имеют офисы в стране.

"Это субъекты, виды, требования к каждому виду субъектов медиа, критерии их принадлежности к юрисдикции Украины. Также нужно ответить на вопросы прозрачности владения, контроля и порядка отчётности в структуре владения, лицензирования и регистрирования, контента, а это именно - язык, защита несовершеннолетних и т. д", - перечислил он объекты регуляции будущего законопроекта.

Эта же инициатива коснется Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"В Евросоюзе такая норма существует и, собственно, Netflix должен выпускать не менее 30% продукции, которая была сделана в ЕС. Тот же вопрос встаёт и о языке. Украина на данный момент не самый яркий рынок, чтобы провайдеры внедряли украинский язык, но мы этого хотим. Иначе эти провайдеры ограничатся в основном русским языком", - отметил Ткаченко.

Помимо этого предлагается ввести запрет на владение медиа представителями стран-агрессоров.

Напомним, до того, как стать депутатом, Ткаченко был известен, как известный украинский журналист и управленец, телеведущий, продюсер и медиа-менеджер, который возглавлял группу компаний телеканала "1+1", занимая должность генеральной директора. Также он является почетным президентом "1+1 медиа".

Ранее сообщалось, что Ткаченко предложил накладывать санкции на убыточные СМИ и пригрозил телеканалам 112, Zik и NewsOne.

Также мы писали, что депутат Александр Ткаченко живет на Трухановом острове как минимум три года.