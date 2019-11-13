Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении законопроект № 0953 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые касаются рекламы для того, чтобы гармонизировать украинские законы с правом Европейского Союза, которым разрешается в рекламной продукции открыто сравнивать свой товар с продукцией конкурента.

Теперь сравнительная реклама в Украине не запрещена. За соответствующее решение 12 ноября проголосовали 326 депутатов

Авторы закона указали на то, что документ направлен на адаптацию законодательства Украины к нормам Европейского Союза в сфере сравнительной рекламы. Теперь в своей рекламной продукции производитель может использовать изображения, ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, а также наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

В законе определен четкий перечень условий, при соблюдении которых предприниматели смогут сравнивать свой товар с позициями конкурентов. Для того, чтобы производитель мог упомянуть продукцию в ролике, билборде или другом виде коммуникации вместе с товарными позициями других компаний необходимо, чтобы реклама не нарушала украинское законодательство в сфере недобросовестной конкуренции. В самой же рекламе объективно и без дискредитации должны сравниваться подобные товары. При этом запрещается имитация товаров, защищенных торговой маркой.

По прогнозам авторов закона, его принятие позволит сделать очередной шаг на пути адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, будет стимулировать развитие честной конкуренции, усилит защиту экономических интересов потребителей и добросовестных предпринимателей, а, следовательно, положительно отразится на экономическом развитии Украины.

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