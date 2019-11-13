Народные депутаты взбунтовались против главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, который недавно попал в секс-скандал, передает канал 112.



Известно, что народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса" устроили демарш.

В начале заседания они обратились к Яременко с просьбой о том, чтобы заседание вел его первый заместитель. Получив отказ, первыми заседание комитета покинули депутаты от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко и Мария Ионова.



"Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми", - заявила Геращенко.



Следом заседание покинул и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук.

29 октября во время работы в сессионном зале парламента народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался в онлайн-сети знакомств. В ходе переписки одна из женщин назвала свою цену и условия. Через некоторое время нардеп просматривал профили женщин в соцсети для знакомств Tinder.

Когда информация об этом была опубликована, Богдан Яременко назвал свои действия сознательной провокацией журналистов, в том числе опубликовал пост об этом на Facebook. Однако через некоторое время пост удалил и извинился.

Ранее мы писали о том, кем "Слуга народа" заменит героя секс-скандала Яременко.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" обещают праймериз, чтобы назвать достойного преемника герою секс-скандала Яременко.