В случае подтверждения следствием наличия угрозы в высказываниях депутата от партии Европейская солидарность Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского, то им может грозить лишение свободы. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает Главком.

"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о тюремном заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - сказал он.



"Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе - весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском - нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют ", - добавил глава СБУ.

Как сообщалось, в ГПУ определили подследственность по ГБР, но Баканов сообщил, что СБУ также занимается этим делом.

Напомним, дело против Федыны и Зверобой было открыто после того, как они выложили видео, на котором угрожали Зеленскому смертью. Дело было открыто еще 28 октября, после того, как ряд нардепов написали заявления. Как подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка, в высказываниях нардепа есть признаки преступления.