13 ноября Киевский апелляционный суд освободил от тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, которого осудили якобы за организацию несостоявшегося "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Германа.

По ее словам, ранее Герман обращался в суд Ирпеня с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако суд оказал ему, после этого он подал апелляцию, которую апелляционный суд удовлетворил.

При этом пресс-секретарь отметила, что пока не понятно, будет ли прокуратура подавать кассацию на это решение, так как суд огласил в среду только резолютивную часть решения.

Ранее "Страна" сообщала, что российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что причиной его переезда из Украины в Израиль стала угроза жизни и безопасности его семье.

Также мы рассказывали, что Бабченко неожиданно рассказал о том, как в Москве круто стало жить.