В среду, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке курс гривни продолжил укрепляться до 24,3100 грн/$1 с 24,4275 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к концу торгов составили 24,30-24,32 грн/$1, тогда как Нацбанк на 14 ноября установил официальный курс 24,315588 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 13 ноября укрепился до 24,3182 грн/$1 с 24,4634 грн/$1.

Кроме того, в Нацбанке укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 14 ноября до 24,315588 грн/$1 по сравнению с 24,461896 грн/$1 на 13 ноября 2019г.

Напомним, во вторник доллар на межбанке подешевел на 8 копеек .

Также мы писали, что в понедельник курс доллара на межбанке застыл на отметке 24,50 грн/$.