Демократы в Палате представителей перешли на следующий этап расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Они организовали первые публичные слушания по делу о возможном давлении главы Белого дома на Украину, которые проходят в среду, 13 ноября.

Перед конгрессменами выступает заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а также временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Ожидается, что они подтвердят свои показания, озвученные на закрытых слушаниях по вопросу использования президентом США "теневого" канала влияния на Украину с целью запуска расследования в Киеве против его главного оппонента на выборах 2020 - Джо Байдена.

Видео: YouTube/ hromadske

Ранее "Страна" сообщала, что дело об импичменте Трампа могут передать в Сенат уже после Рождества.

Также мы рассказывали, что стало известно имя агента ЦРУ, который выдал разговор Трампа с Зеленским.