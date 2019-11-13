Глава СБУ Иван Баканов заявил, что его драки с главой офиса президента Андреем Богданом не было. Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Вы знаете, я сейчас не успеваю следить за такими новостями. Первой мне информацию об этом (драке - Ред.) мне сбросила жена, второй или третьей человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зубы!", - заявил Баканов.

По его словам, у него с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. "Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжал будет со временем в спине", - считает глава СБУ.

По мнению Баканова, ему трудно сказать, кто распространяет эти слухи. "Думаю, со временем мы узнаем. Да и разве это имеет значение?", - отметил он.

Напомним, что в соцсетях писали о драке на Банковой, в которой Баканов выбил Богдану зуб.

Также мы писали о том, что у Богдана официально опровергли информацию, что глава СБУ выбил ему зуб в драке на Банковой.