Генпрокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли глава Офиса президента Андрей Богдан в каких-либо уголовных производствах. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинских новостей.

Агентство запросило информацию о том, фигурирует ли Богдан в каких-то делах и какой у него статус в них. При этом ГПУ сообщила, что запрашиваемая информация касается личности, разрешение на обнародование которых она не давала.

По данным ведомства, информация относится к сведениям досудебного расследования и составляет тайну следствия.

Напомним, что Кличко написал на Богдана заявление в полицию.

Также мы писали о том, что уволен следователь, который вел дело о причастности Богдана к милионным растратам.