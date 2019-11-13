Генпрокуратура засекретила сведения о возможном участии Богдана в уголовных делах
Генпрокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли глава Офиса президента Андрей Богдан в каких-либо уголовных производствах. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинских новостей.
Агентство запросило информацию о том, фигурирует ли Богдан в каких-то делах и какой у него статус в них. При этом ГПУ сообщила, что запрашиваемая информация касается личности, разрешение на обнародование которых она не давала.
По данным ведомства, информация относится к сведениям досудебного расследования и составляет тайну следствия.
Напомним, что Кличко написал на Богдана заявление в полицию.
Также мы писали о том, что уволен следователь, который вел дело о причастности Богдана к милионным растратам.
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