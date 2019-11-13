Во "ВКонтакте" появится возможность ставить "не нравящиеся" отметки на комментарии других пользователей. Новинку введут до Нового года. Об этом сообщает TJ.

Теперь рядом с комментарием пользователя будут отображаться две оценки: лайки и дизлайки. Из всех соцсетей данная функция пока существует только на Youtube.

О появлении новой функции стало известно на мероприятии VK Content Day. Представители соцсети пообещали рассказать о подробностях нововведения позже.

Как сообщала "Страна", в Facebook и YouTube решили удалять любую информацию, в которой будет указано имя сотрудника ЦРУ, который первым раскрыл подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Напомним, что разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден порекомендовал топ-чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.

"Любая из этих программ лучше, чем СМС или телефон без системы кодирования, но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка", - ответил экс-сотрудник АНБ США.