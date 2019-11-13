Владелец незаконной надстройки на одном из домов на Майдане в Киеве будет обязан отремонтировать крышу и архитектурные элементы поврежденного фасада здания. Об этом сообщил советник мэра Максим Бахматов на пресс-брифинге в среду, 13 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились с ним (владельцем надстройки – Ред.), что тот отремонтирует лифты, сделает реставрацию внешних архитектурных элементов, наведет порядок на придомовой территории", – сказал он.

Как сообщил представитель хозяина надстройки Дмитрия Набугорнова, из-за погодных условий крышу временно накроют в течение 10 дней, а на полноценный ремонт уйдет около месяца.

Кроме того, Бахматов сообщил о вынесении выговора начальнику ЖЭКа и инспектору КП "Благоустрий" Шевченковского района столицы.

В свою очередь глава Шевченковской РГА Олег Гаряга рассказал о первых результатах инвентаризации незаконных надстроек и пристроек в районе.

"Обнаружили 46 таких объектов, и это только первый этап проверок", – сказал он.

Ранее сообщалось о начале демонтажа незаконной надстройки на одном из зданий на Майдане Незалежности в Киеве.

Как писала "Страна", в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен фастфуд и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка.