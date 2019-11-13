Власть Владимира Зеленского предала украинский народ, а принятие в первом чтении законопроекта о продаже земли - начало операции по передачи украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и олигархов.

С таким заявлением выступила "Оппозиционная платформа - За жизнь", оно приводится на сайте партии.

"Этот позорный акт капитуляции был принят вопреки воле подавляющего большинства украинских граждан, с нарушением регламента работы Верховной Рады и всех законодательных процедур. Власть не захотела прислушаться ни к мнению фермеров, ни к доводам оппозиции, ни к протестам людей. Зе-марионетки в парламенте в очередной раз послушно нажали на кнопки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время предвыборной кампании Зеленский и партии "СН" обещали избирателям народовластие, верховенство конституции и закона. Однако, как считают в политсиле, вместе этого страна получила политический произвол и бессовестный передел народного достояния.

"Если их не остановить, Украина потеряет свою экономическую самостоятельность, лишится земли, стратегических предприятий и природных ресурсов. Украинский народ будет обречен на нищету, безработицу и бесправие", - прогнозируют в ОПЗЖ.

Кроме того, партия призвала граждан открыто и активно выступить со своей оценкой президенту Зеленскому и каждому депутату, проголосовавшему сегодня за "антинародный закон".

"Мы не будем спокойно наблюдать, как власть разоряет страну, обирает людей и устанавливает антинародный режим. Вместе мы сможем сорвать земельную аферу власти. Теперь мы будем добиваться проведения референдума уже не только по земельному вопросу, но и о доверии к этой власти. Предатели украинского народа должны быть отправлены в отставку", - резюмировали в политсиле.

Напомним, сегодня Рада в первом чтении отменила мораторий на продажу земли.

Также "Страна" подробно описала ТОП-3 нормы закона, который сегодня приняла Рада.