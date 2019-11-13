Во вторник, 12 ноября, в Шевченковский отдел полиции зрители обратились с сообщением о том, что организаторы концерта не возвращают потраченные на билет деньги, пишет 057.ua.

Выяснилось, что речь шла о концерте украинской исполнительницы Ирины Билык. По словам харьковчан, она вышла лишь в конце "концерта", спела три песни и покинула сцену.

"Нас масштабно обманули нас с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт "Парад звезд" с детьми, танцующими как на утреннике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего 3 песни и ушла! Билеты до 1200 грн", - написала харьковчанка.

Некоторые посетители "выступления" вызвали полицию и написали заявление. "Заявительница указала, что она приобрела билет на концерт певицы, вместо которой происходит выступление детей. По словам гражданки, заявленная в афише исполнительница появилась лишь в конце концерта с коротким выступлением", - рассказали в полиции.

Сообщение зарегистрировано в Едином учета Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Фото: 057.ua

Напомним, что у звезды украинского шоу-бизнеса Ирины Билык умер отец.

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