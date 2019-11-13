В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по результатам 2020 года может составить до 0,7%. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Укринформу".

"Ежемесячно мы получали от транзита $200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно", - подчеркнул он.

Витренко добавил, что по расчетам НАК "Нафтогаза", в случае прекращения транзита, "падение экономики по наиболее пессимистическому сценарию может составлять до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора" вместо прогнозируемого роста на 3,3%.

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" заявили, что споры с российским "Газпромом" не являются препятствием для нового договора по газу.

Мы разбирались, как у Коболева забрали "трубу" и поможет ли это договориться с Россией по газу. Согласно энергетическим обязательствам Украины перед ЕС, добыча, транспортировка и продажа газа должны быть разделены.

Напомним, что в "Нафтогаз цифровые технологии", дочерней IT-фирме "Нафтогаза", закупили у киевской компании "Де Ново" облачные услуги на 25 млн грн.