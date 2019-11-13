Нардеп от Слуги народа Георгий Мазурашу обвинил президента Украинской ассоциации футбола (УАФ, ранее Федерация футбола Украины) Андрея Павленко в коррупции и сказал, что она должна стать поводом для привлечения его к уголовной ответственности, а также увольнения с поста главы УАФ.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Если правоохранители докажут его виновность, злоупотребления вокруг выделения и освоения бюджетных средств - за такое надо наказывать жестко!" - подчеркнул нардеп, напомнив, что речь идет о присвоении и растрате Павелко 1,28 млрд гривен госсредств, выделенных на строительство мини-футбольных полей по всей Украине, которые практически так и не были построены.

По его словам, УАФ должна способствовать привлечению Павелко к ответственности, а также не допустить его переизбрания на нынешний пост – прежде всего, в связи с обнародованными СМИ фактами его роскошной жизни, а также другими злоупотреблениями.

Речь идет, во-первых, о политизации и фактической узурпации власти в украинском футболе - "Павелко поставил во главе региональных отделений УАФ "своих" людей, которые представляли политическую силу бывшего президента Украины Петра Порошенко, членом которой являлся он сам".

Во-вторых, о закупке УАФ оборудования для своего дочернего предприятия – завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей "ФФУ Продакшн" - через оффшорные фирмы-"прокладки".

Кроме того, Мазурашу заявил, что Павелко должен также ответить за:

деятельность в условиях конфликта интересов – "Павелко был не только в составе команды Порошенко, но и возглавлял бюджетный комитет Верховной Рады. Это может стать для него проблемой в контексте явного конфликта интересов";

назначение руководству Ассоциации зарплаты в более 700 тыс. гривен, тогда как "региональные ячейке УАФ имеют около 50 тыс. гривен "на все про все", а рядовые "рабочие лошадки" в самой УАФ имеют в районе 10 тыс. гривен в месяц".

"Если Павелко злоупотреблял, пользуясь своим служебным положением, он должен быть жестко наказан! А УАФ должна сделать соответствующие выводы во время выборов своего председателя", - подытожил Мазурашу.

Скриншот: Facebook/Георгій Мазурашу

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