Гороскоп на 14 ноября для всех двенадцати знаков Зодиака.

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Овен (20.03 - 21.04)

Сегодня вы можете наткнуться на ключ к решению давней проблемы. Это может быть подсказка друга или коллеги, случайно услышанная фраза, эпизод из фильма или пост в соцсети, которые вдруг сложат пазл у вас в голове. Ваша задача оставаться наблюдательным и прислушиваться к себе и окружающему миру.

Телец (19.04 - 22.05)

Рабочие будни набирают обороты. Вы и сами знаете, что хороши в своем деле, а сегодня вы можете получить подкрепление в виде похвалы от значимого для вас человека. А если дождаться этого не получится - посмотрите на цифры и факты и сравните их с тем, что было год назад.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Ваше стремление угодить другим людям и сделать их жизнь более комфортной, сегодня может сыграть злую шутку. Возможно, вы уже давно отказываете себе в том, что щедро раздаете другим: время, деньги, внимание? Будьте осторожны, ведь на фоне снижения иммунитета и обострения простудных заболеваний какая-то мелочь, может стать последней каплей и довести вас до кипения.

Рак (21.06 - 23.07)

Не исключено, что посреди одного из самых мрачных месяцев года вам вдруг захочется романтики и тепла, на которые вы несомненно заслуживаете. Если тактика сидеть и ждать, когда все прекрасное случится само, себя не оправдывает, попробуйте сами сделать шаги навстречу.

Лев (22.07 - 24.08)

У львов могут быть наполеоновские планы на сегодня - успеть все и на всех фронтах. Что ж львам это нередко с блеском удается, но сегодня будьте особенно внимательными к себе. Вам предстоит нащупать ту золотую середину между планами и собственным комфортным самочувствием. Чувствуете силы? Дерзайте. Не хватает энергии - позвольте себе немного похандрить и притормозить. Батарейка немного зарядится и вы станете более продуктивным.

Дева (22.08 - 24.09)

Дев могут окутать грезы из серии журавля в небе. Внутри что-то начнет подталкивать вырваться из рутины и изменить привычный "день сурка" хоть на короткое время. На глаза будет попадаться информация о путешествиях, потянет в места, где вы никогда не бывали, может подкрасться тоска по друзьям и близким, которые не рядом.

Весы (22.09 - 24.10)

Не пытайтесь разубедить других, если они вдруг решат напомнить, что вы великолепны, даже, если в душе вы подозреваете, что это не так. Вдруг со стороны действительно виднее? Лучше перейдите в контратаку и скажите собеседнику, что он не менее великолепен, ведь у каждого человека есть свои сильные стороны и ему приятно будет услышать, что их замечают.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Вы можете устать от постоянной борьбы против всего плохого. Отстаивать справедливость, пытаться покончить с вредными привычками, спорить с несогласными - все это только забирает ваши силы и время. Попробуйте взглянуть на это под другими углом и вместо очередного списка "надо" и "должен" в голове составить антисписок. Впишите туда то, что приносит радость - сходить в кино, прогуляться, встретиться с хорошим знакомым. А дела как-то решатся в промежутках от приятного к приятному.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Сегодня может открыться страшное: в большинстве случаев людям, которые держат вас в тонусе, поскольку вы боитесь, что они подумают о вас плохо, нет до вас никакого дела, ведь они заняты своими делами. С начала может быть немного обидно, что все терзания были зря, а потом вы почувствуете, что это свобода.

Козерог (21.12 - 21.01)

Сегодня что-то будет нашептывать вам быть особо упрямыми и принципиальными. Захочется "идти как в последний бой" даже в мелочах. Подумайте - оно вам надо? Вдруг это предвестник накопившейся усталости, а если отдохнуть и расслабиться, то, окажется, что и поводов для "боев" вокруг не так много.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеям четверг не принесет ничего экстраординарного - день, как день. Но вы поймете, что стабильность - тоже неплохо, особенно во второй половине рабочей недели. А день без авралов позволит "подкрутить гайки" и доделать мелочи по разным делам.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Если вы подозреваете, что рядом есть недоброжелатели, то скорее всего, это может оказаться правдой, ведь часто "недоброжелают" за чужие достижения и то, что другой заставляет поднимать планку. Не отвлекайтесь и продолжайте двигаться вперед - вы на правильном пути.

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