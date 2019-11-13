Говорить о возможности двусторонней встречи президента РФ Владимир Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского рано, сейчас акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



"Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату", - сказал Песков в ответ на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до нормандского саммита.

Ранее мы писали о том, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу тет-а-тет и сообщил о своем предложении российскому лидеру.

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