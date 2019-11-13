Генерал-майор, которому ГБР сообщило о подозрении по делу о закупке некачественных бронежилетов знал, что защитная амуниция солдат имеет необработанные пластины и не соответствуют техническим требованиям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба в среду, 13 ноября.

"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы". Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщило о подозрении. Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний. Он скажет: "Готовься, какого ... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз ... Но после этого он не вернет их, а даст указание подчиненным принимать следующие партии", - сообщил Труба.

По его словам, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Как отметил директор ГБР, расследование не завершено, будут новые подозрения.

Как сообщала "Страна", в НАБУ изъяли около 15 томов документов в одном из подразделений Минобороны в рамках расследования по фактам закупки в прошлые годы вооружений и военной техники для нужд ВСУ.

Напомним, что компания Олега Гладковского получила ещё десятки миллионов на военные заказы.