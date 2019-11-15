Осенью самый ожидаемый день — Черная пятница. За мрачноватым названием скрывается событие, которое дарит только положительные эмоции — крупнейшая распродажа в году. Под известным названием акция проводится с 1966 года, хотя появилась за долго до этого, еще в 19 веке. Традиция распространилась из США, где ценопад устроили впервые. День сумасшедших скидок дарит возможность приобрести то, о чем давно мечтается — будь это платье от Gucci или смартфон-флагман от Samsung.

Осенью самый ожидаемый день — Блекфрайдей. За мрачноватым названием скрывается событие, которое дарит только положительные эмоции — крупнейшая распродажа в году. Под известным названием акция проводится с 1966 года, хотя появилась за долго до этого, еще в 19 веке. Традиция распространилась из США, где ценопад устроили впервые. День сумасшедших скидок дарит возможность приобрести то, о чем давно мечтается — будь это платье от Gucci или смартфон-флагман от Samsung.

Когда пройдет распродажа

Black Friday 2019 начнется 29 ноября. Интересно, что дата проведения ежегодно меняется, но всегда остается в промежутке между 23 и 29 ноября. Акцию придумали в Америке, где ее организовывают сразу после Дня благодарения США. Сам праздник американцы отмечают в последний четверг ноября, а на грандиозный шопинг отправляются днем позже — в последнюю пятницу.

Магазины ждут первых покупателей с 4-5 утра, некоторые открывают двери даже в полночь. В этом плане выгоднее делать покупки на официальных сайтах. Так, скидки в Черную пятницу 2019 будут действовать уже в 00:00. То есть рано вставать и выбираться в городские точки продажи не придется. Достаточно посетить пару интернет-магазинов после полуночи и с комфортом оформить заказы.

Какие особенности проведения нужно учесть

Первая — это непродолжительность акционного периода. Большие скидки актуальны только 24 часа. За это время точно стоит постараться заглянуть в любимые магазины. Лучше начинать шопинг уже в полночь, иначе рискуете остаться без обновок. Спрос на товары в день Х выше в 3-4 раза, чем обычно.

В Черную пятницу каталог товаров включает продукцию брендов разного ценового сегмента — от бюджетного до премиального. Скидки достигают отметки в 70%, а иногда и все 90%! Конечно, рациональнее вкладываться в дорогостоящие товары, но перед покупкой стоит убедиться в их подлинности. К сожалению, полностью избавить праздник шопинга от недобросовестных ритейлеров невозможно.

Что покупать

На этот вопрос ответить можете только вы. Хотя, дать пару подсказок не проблема. В Черную пятницу купить со скидкой стоит:

новый смартфон от одного из продвинутых производителей — Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung и прочие популярные бренды;

планшет-трансформер, который можно использовать как ноутбук, благодаря портативной клавиатуре и мощному процессору (среди самых популярных моделей — Lenovo Yoga Book и Lenovo Miix);

беспроводные наушники Apple Airpods (особенно новинку рынка — Airpods Pro) или Xiaomi Redmi Airdots;

смарт-часы или фитнес-трекер для организации времени и контроля за здоровьем (это могут быть Apple Watch, Amazfit Bip Smartwatch, Xiaomi Mi Band и т.д.).

Список можно продолжать бесконечно, ведь полезной техники и электроники множество. Необязательно сосредотачиваться только на практичных товарах. Побалуйте себя — подарите квадрокоптер или робот-пылесос. Черная пятница 2019 — день, когда должны сбываться мечты.

Куда отправиться за электроникой во время акции

В Украине множество сетевых ритейлеров, которые станут участниками распродажи. Доверие покупателей давно завоевал магазин Foxtrot. Компания появилась в 1994 году и с тех пор неустанно развивается.

Магазин установит скидки в размере от 7% до 70%. К тому же покупатели получат бонусы за каждый оплаченный товар. Впоследствии бонусы можно потратить на другие заказы. На технику и электронику выдается гарантия, причем как от продавца, так и от производителя. Доставка акционных товаров доступна для всех городов Украины.