Депутаты Киеврады обратились к Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству культуры Украины и попросили как можно скорее урегулировать вопрос о функционирование языка жестов в Украине, чтобы права у всех граждан были равными. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"Люди, которые пользуются языком жестов, не всегда свободно могут общаться на нем в быту, общественной или политической жизни и быть услышанными. Конечно, это ограничивает их права и возможности в обучении, коммуникации, доступе к услугам. Именно поэтому язык жестов нуждается в поддержке на законодательном уровне. Государство должно включать в общественную жизнь ту часть своих граждан, которая общается жестами", - отметил инициатор обращения, депутат Киевсовета Вадим Сторожук.

Принятие закона поддержало 85 депутатов.

Суть вопроса заключается в том, что сегодня действующим законодательством не определены основные принципы функционирования украинского языка жестов.

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