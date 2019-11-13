Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как удалось уговорить депутатов Максима Бужанского и Александра Дубинского проголосовать за закон о земле. Об этом сказано в Telegram-канале Политика Страны.

"Я попросил Темного рыцаря. Он их попросил и они проголосовали. Они к Темному рыцарю прислушиваются", - сказал Арахамия.

Темный рыцарь - это название Telegram-канала, который, как многие считают, ведет Дубинский. Но, возможно, в данном случае Арахамия имел в виду другого Темного рыцаря - того что с седой бородой, и грозил сегодня американцам русскими танками под Варшавой.

Напомним, что закон о земле протянули депутаты, близкие к Коломойскому и Ахметову.

При том, что ранее тот же Дубинский и Бужанский выступали против закона о продаже земли.

Также мы писали о том, что появилось видео истеричного выступления в Раде "слуги народа" Потураева о земле, маньяке Ленине и людоеде Сталине.