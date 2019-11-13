Шевченковский суд Киева решением от 12 ноября обязал Национальную полицию Киева начать расследование по заявлению специального корреспондента "Страны" Олеси Медведевой относительно разжигания ненависти Остапом Дроздовым.

Об этом журналистка рассказала на своей странице в Facebook.

"Плохие новости для разжигателей. В связи с медлительностью Национальной полиции в регистрации уголовного производства и проведении досудебного следствия относитительно разжигания ненависти г-ном Дроздовым О.П., нами была направлена жалоба в Шевченковский суд Киева. Своим решением от 12.11.2019 суд обязал Национальную полицию Киева начать расследование по моему заявлению от 01.11.2019. Ожидаем от Национальной полиции выполнения решения суда в ближайшее время и принятие необходимых следственных и процессуальных решений", - написала Медведева.

Фото: Facebook/Олеся Медведева

Ранее "Страна" сообщала, что Дроздов обвинил Сенцова в недостаточном патриотизме из-за того, что он говорит на русском.

Также мы рассказывали, что Остап Дроздов заявил, что большинство украинцев мечтают "запрыгнуть в сраный русский мир".