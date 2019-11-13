Украинская сторона отреагирует на открытие Россией железнодорожного движения через Крымский мост в аннексированный Крым.

Об этом в среду, 13 ноября, на брифинге заявил постоянный представитель президента Украины Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.

"Мы отреагируем на это (железнодорожное сообщение в аннексированный Крым - Ред.), мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов и так далее. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не вправе делать то, что оно делает (запускает пассажирские поезда в аннексированный Крым - Ред.).", - отметил Кориневич.

Он отметил, что сам мост был построен неправомерно. Также сообщается, что в Украине были открыты соответствующие уголовные производства из-за его возведения.

На уточняющий вопрос журналиста о том, какой именно будет реакция украинской стороны, он ответил, что пока не может сказать однозначно.

"Но по вопросу санкционной политики, по вопросу санкций, наш орган хочет активно участвовать в этом вопросе", - добавил он.

Как сообщалось, с 2014 года, с момента аннексии Крыма, на полуостров из Украины переехали на постоянное место жительство (ПМЖ) около 50 000 человек.

Напомним, что в марте вышла серия путешествуй проекта "Страны" - "Чей Крым? 5 лет без Украины".

Олеся Медведева рассказала о своих впечатлениях и выводах, которые она сделала, пребывая на полуострове и общаясь с крымчанами.