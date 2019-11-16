В Украине 16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи. Сегодня поздравляют всех, кто с этим связан. Поздравляют радио- и телеведущих, провайдеров, работников почтовой связи и радиотехников, а также журналистов.
История праздника
Истоки праздника в Украине берут начало в Харькове, где в 1924 году вышла в эфир первая в нашей стране радиопрограмма. Помещение первой радиостанции находилось в Центральном партийном клубе. Сегодня в здании находится филармония. Первые слова украинского радио услышали около 70 слушателей.
Профессиональных дикторов тогда не было, поэтому передачу открыл техник. По привычке связиста он три раза проговорил в микрофон: "Алло". А потом еще три раза: "Говорит Харьков".
В Украине праздник учредили в 1994 году, чтобы поддержать инициативы радистов и связистов. До сегодняшних дней цель торжества не сильно изменилась, ведь мы по-прежнему благодарны работникам отрасли за ежедневную возможность получать информацию, необходимую в повседневной жизни и в бизнесе. И неважно как: включив радиоприемники, любимый телеканал или прочитав в интернете.
Поздравления с праздником
Желаю, чтобы связи были прочными, информация - актуальной и оперативной, а подача и контент - уникальными. Самых благодарных и преданных слушателей и зрителей, дорогая редакция!
Желаем в день радио, чтобы на работе был успех, а благодаря вашим передачам жизнь каждого жителя нашего города неизменно становилась лучше!
Скучно нам ли, долог путь
Об одиночестве - забудь!
Поздравляем с праздником,
Любим! Все ПоТряСнЕньКо!
Спасибо за нелегкий труд и профессионализм: смело говорить правду, быть на острие важных событий, доносить слушателю все самую важную информацию. Пусть техника не подводит, а современные технологии только увеличат спектр ваших услуг и объем вещания.
Желаем успехов в работе, счастья, удачи и крепкого здоровья!
Пусть работа будет плодотворной, а новости и сводки о погоде - точно в срок, а не как обещания политиков.
Вы в топе украинского FM эфира
Пусть выверенным будет каждый слог,
Звучит в столице голос нашего кумира,
Желаем с каждым слушателем - добрый диалог!
Доступны каждому чтоб были передачи,
Надежной и без перерывов была связь,
Желаем вам большой удачи,
И чтоб волна не прервалась!
Радиоволны, словно морские,
С разным размером и силой,
Пусть каждой будет место в эфире.
И голос слышен ведущей милой.
Мир без радио- и телесвязи сложно было бы назвать прекрасным. Ведь здесь могут рассказать обо всем бесстрастно, развеселить слушателя, воодушевить приятной музыкой, задать бодрый тон всему дню! С праздником, друзья!
Пусть оптимизма праздничный день только прибавит, голоса в эфире будут звонкими и бодрыми, а ведущие - молодыми и прекрасными душой и телом! Любим вас и ценим, наши самые сладкоголосые ведущие! Ни дня не обходимся без ваших советов и наставлений, без музыки и жизненной философии. Пусть в гости приходят такие же интересные и жизнерадостные люди!
Позитива, счастья, мира и добра,
Пусть радостью будет жизнь полна,
Мы радио слышать готовы всегда,
Из года в год с ним лишь молодеет душа!