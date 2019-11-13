В Кремле оценили позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки встречи нормандского формата, однако не ответили, остались ли требования к Украине. Об этом в среду, 13 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил представитель Кремля на вопрос, остались ли препятствия для ее проведения.

Деталей подготовки встречи он не раскрыл.

Как сообщала "Страна", при этом в МИД России указали на то, что: "последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения".

Напомним, что в Донецке готовы к проведению прямого нового обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".