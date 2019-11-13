Вооруженным силам Украины передали тысячи управляемых ракет для ракетных комплексов Корсар и Стугна. Об этом сообщает АрміяInform.

Корсар, в частности, является легким переносным ракетным комплексом. Габариты позволяют вести огонь "с плеча" и без дополнительных устройств. Наведение выполняется с помощью лазерного луча и на низкоэнергетическом уровне излучения.

В то же время ракету РК-2, которую тоже уже доставили для войска, применяют для другого комплекса - Стугна-П. Этот ПТРК по максимальной дальности выстрела около 5 км позволяет уничтожать бронированные цели, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. А также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.

В ПТРК реализовано наведение по специальному алгоритму, когда сама цель не облучается лазером до последней секунды полета ракеты. Это позволяет избежать активации систем защиты, установленных на современных образцах бронетехники. Причем бронепробиваемость РК-2 составляет минимум 800 мм за динамической защитой.

Фото: armyinform.com.ua

Напомним, что появились фото и видео успешных испытаний украинских противотанковых ракет Корсар и Стугна-П.

Также мы писали о том, что украинская армия взяла на вооружение комплекс "Корсар", похожий на американский Javelin.