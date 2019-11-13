От работе в Офисе Президента отстранили взяточницу Светлану Кондзелю, которую задержало НАБУ, от должности директора департамента обеспечения доступа к публичной информации. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в Офисе.

"Ее отстранили", - сказал источник.

Кондзелю отстранили в связи с тем, что она подозревается в мошенническом завладении 150 тыс. долларов, и расследованием НАБУ. Пока решение о ее увольнении не принималось.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ задержало экс-замминистра, помощницу взяточницы из Офиса президента.

Также мы рассказывали, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили подробности задержания сотрудницы Офиса президента Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды. Задержание чиновницы произошло в составе участников преступной группы.