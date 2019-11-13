В Украине уже запущен процесс продажи новогодних елей, сосен и даже их веток. Однако пока речь идет о продажах оптовикам. Об этом сообщил спикер Госагентства лесных ресурсов Валентин Колечкин, пишет "Сегодня".



"Как показывает статистика прошлых лет, в Украине накануне новогодних праздников реализуется около 500-600 тысяч елей и сосен. Кроме того, мы готовы реализовать около 3 млн деревьев без ущерба окружающей среде", - сказал Колечкин.



По его данным, всего на плантациях лесничеств растет около 15 млн таких деревьев.

Кроме того, озвучены минимальные цены на новогодние деревья.

В частности, набор из 6-7 веток обойдется от 63 до 75 гривен, сосна высотой от 1,5 до 2 метров будет стоить около 144 гривен, такая же ель обойдется в 160 гривен. Однако при этом уточняется, что в розницу деревья будут продаваться по более высоким ценам, потому что в их цену закладывается ожидаемая прибыль, расходы на транспортировку, аренду торговой площадки.



"Например, в Киеве пушистая сосна стандартной высоты до 2 метров будет дотягивать и до 500 гривен. Высокие ели и сосны категории люкс будут дотягивать до 1-1,5 тысячи гривен. Ели такой же высоты будут стоить примерно столько же. В последнее время популярностью пользуются собранные из еловых веток деревья на подставке. Их цена в этом сезоне будет составлять примерно до 200 гривен. В регионах, конечно, цены будут ниже",- рассказал один из предпринимателей, занимающийся оптовыми закупками сосен и елей.



По его словам, елочные базары в Украине откроются ориентировочно с 14 декабря.



В маркетах крупных торговых сетей уже стартовали продажи искусственных новогодних деревьев и украшений. Самое маленькое искусственное дерево высотой 50 см стоит около 100 гривен, за высокое (около 3 м) продавцы просят более 10 тысяч гривен.



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