В среду, 13 ноября, наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко поговорит с журналистами перед товарищеской встречей против команды Эстонии.

Видео-трансляция пресс-конференции начнется около 16:00.

Видео: youtube.com/Ukrainian Association of Football

Игра против Эстонии назначена на четверг, 14 ноября. Свисток в Запорожье прозвучит около 19:00 по Киеву.

Как сообщала "Страна", сборная Украины победила на своем поле действующих чемпионов континента и досрочно вышла в финальную часть Евро 2020. В заключительной встрече группового этапа наша сборная сыграет против команды Сербии в Белграде. Игра пройдет в воскресенье, 17 ноября. Начало около 17:00.

Напомним, что в полиции открыли уголовное производство по расистскому скандалу на игре "Шахтер" - "Динамо".