Закон о продаже земли в первом чтении был принят благодаря голосам депутатов, которых связывают с Коломойским, Ахметовым, а также агроолигархом Веревским, при том, что значительная часть депутатов от "Слуги народа" не голосовали. Об этом говорится в Telegram-канале "Политика СТРАНЫ".

За закон сегодня голосовали в том числе и те, кто жестко критиковал ранее закон - Дубинский и Бужанский.

Их связывают с олигархом Коломойским.

Также голосовали близкие к Ахметову депутаты - Гриб, Магомедов, близкий к Вилкулу Шпенов (Новинский воздержался). А также ряд нардепов, которых связывают с агроолигархом Веревским. Все эти товарищи и добавили голоса, вытянув голосование за закон в первом чтении.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу сельхозземель. "За" проголосовали 240 народных депутатов. Из них 227 - от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

Также мы рассказывали, что в Раде раздают листовки, в которых объясняют пользу от продажи украинской земли иностранцам. Якобы скупившие землю "выгодоприобретатели" с оружием в руках будут защищать Украину от российской агрессии.