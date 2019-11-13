Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу сельхозземель. Документ зарегистрирован под номером 2178-10.

"За" проголосовали 240 народных депутатов. Из них 227 - от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

В ходе обсуждения законопроекта глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что документ будет существенно изменен ко второму чтению. По его словам, в текущем законопроекте есть дискуссионные нормы.

"Основная норма связана с тем, что иностранцы не смогут участвовать в покупке земли. Только при условии утверждения такого решения на референдуме. Именно эти правки будут внесены, и поддерживаются значительной частью комитета ", - заявил Сольский.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также упомянул референдум.

"Публично мы готовы под стенограмму подтвердить это утверждение президента о том, что мы проведем референдум относительно участия иностранцев. На сейчас нет технической возможности это внести в сам закон. Но между первым и вторым чтением мы точно это сделаем. Публично я своим мандатом могу это гарантировать", - заявил Арахамия.

Работа парламента сопровождалась акцией протеста под стенами Рады, где люди выступали против продажи земли иностранцам. А в самой Раде звучали эмоциональные выступления нардепов и блокировалась трибуна.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Милованов представил закон о земле от "Слуги народа" под крики "Ганьба!".

Также мы разбирались в основных нормах земельного закона, который сегодня приняли в Верховной Раде.