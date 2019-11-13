В Интернете опубликовано видео обрушения потолка в здании управления полиции Одесской области. Его опубликовал ютуб-канал Думская.нет.



Происшествие произошло, когда на лестнице были люди. По словам руководителя пресс-службы ведомства Любови Гордиевской, пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице.

Позже стало известно, что у одного из них, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.



В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

Видео: youtube.com/Думская Нет

Как сообщала "Страна", в понедельник, 11 ноября, в одном из магазинов торгово-развлекательного центра "Глобус", находящегося под Майданом Незалежности в Киеве, рухнул потолок.

Напомним, что в Николаеве умерла женщина, на которую рухнул потолок в жилом доме.