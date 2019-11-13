Оперативники Нежинского отдела полиции в Черниговской области задержали 49-летнего мужчину, который пытался изнасиловать женщину на кладбище в селе Талалаевка Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Около шести вечера злоумышленник проезжал мимо остановки общественного транспорта в Талалаевке, заметил женщину и предложил ей подвезти ее. Она согласилась сесть в автомобиль к незнакомцу. Сначала водитель угрожал женщине и забрал ее деньги, а потом свернул с дороги в сторону кладбища. Там он попытался изнасиловать женщину, но сделать это ему помешали полицейские.

Появления правоохранителей злоумышленник явно не ожидал. Он оказывал сопротивление при задержании и травмировал одного из оперативников. Когда его задержали, оказалось, что это житель одного из сел района, который никогда не попадал в поле зрения правоохранителей.

В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых человек пытался скрывать свое лицо.

Полиция открыла уголовные производства по статьям "изнасилование", "грабеж" и "сопротивление сотруднику полиции". Максимальная санкция наказание - лишение свободы на срок до шести лет. По подозрению в совершении ряда преступлений мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

У сотрудников Нежинского отдела полиции была информация об аналогичных преступлениях в районе, поэтому сейчас правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к ним. Продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба полиции

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье школьник изнасиловал 26-летнюю односельчанку.

Также мы рассказывали, что в Каменском задержали педофила, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы.