В Раде раздают листовки, в которых объясняют пользу от продажи украинской земли иностранцам. Якобы скупившие землю "выгодоприобретатели" с оружием в руках будут защищать Украину от российской агрессии. Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп от ОПЗЖ Сергей Ларин.

"В Раде раздают "мотиваторы" - листовки, где объясняют, почему сдача земли иностранцам это хорошо и правильно. Знаете, какой самый важный аргумент для продажи сельхозугодий в стране, где идет война? Если продадим нашу землю за бесценок западным выгодоприобретателям, то они с оружием возьмутся защищать Украину от "вражеской" России", - пишет нардеп.

Также он высказывает мысль о том, что в таком случае продажа земли может стать альтернативой НАТО.

"Зачем Украине париться, добиваясь членства в Альянсе, если легионеров можно за пару месяцев заманить гектарами плодородных черноземов? "Защищать Украину Запад начнет лишь в том случае, если у него будут свои активы и капиталы" - прямая цитата слуг МВФ.

Они убеждают, что открытый рынок земли это вам не просто рост экономики, это, между прочим, заслон от российской агрессии. Неясно только, зачем мы в бюджет столько денег на армию и оборону заложили - какой от них толк, если оказывать сопротивление Путину будут иностранные латифундисты?" - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Отметим, что мораторий на продажу земли был сегодня отменен в первом чтении.

Ранее "Страна" писала о том, что "Оппоплатформа" заблокировала трибуну Рады, протестуя против продажи земли.

Также мы сообщали, что Ппявилось видео истеричного выступления в Раде "слуги народа" Потураева о земле, маньяке Ленине и людоеде Сталине.