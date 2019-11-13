Днем в среду, 13 ноября, народные депутаты Украины из "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали трибуну Верховной Рады в знак протеста против рассмотрения предлагаемых законов по продаже земли.

В связи с этим спикер Дмитрий Разумков разрешил остальным выступать с места.

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Как сообщала "Страна", появились фото того, как Арахамия мотивирует некоторых нардепов голосовать за продажу земли Украины:

"Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал. Каждый голос, каждый важен. Сейчас продлим рабочий день и будем сражаться. Следите за карточками - оппозиция может вытягивать. Нас поддерживают снаружи если видят, что внутри все хорошо. Сядьте пожалуйста все на места и вставьте карточки. Записываемся на выступления. Передаем Потураеву (депутат СН - Ред.), Милованову (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства)..." - говорится в переписке.

Напомним, что в Раде 13 ноября планировали рассматривать 11 законов о продаже земли Украины и изменения в налоговую систему.