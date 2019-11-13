Жюри престижного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2019 назвало самую смешную фотографию дикой природы. Победившее фото было опубликовано на официальной странице конкурса в Facebook.

Лучшим снимком стала работа Сары Скиннер, которую фотограф назвала "Хватай жизнь за...".

Женщина запечатлела курьезный момент, когда львенок пытается лапами ухватить "достоинство" взрослого льва. Скиннер отметила, что рада и горда тем, что ее снимок получил на конкурсе первое место.

"Мне греет душу тот факт, что эта фотография послужит поводом для смеха и радости по всему миру", - добавила победительница.

Фото: facebook.com

На других фотографиях также изобраджены забавные моменты из жизни природы.

Фото: facebook.com

Напомним, что самой уродливой собакой в мире стал американский Негодяй-бродяга.

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