Российского преступника, правую руку "вора в законе" Олега Шишканова - Егора Есина задержали сегодня в международном аэропорту Одессы. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на прокуратуру.

Криминальный деятель 1975 года рождения пытался проникнуть в нашу страну по поддельным документам.

Правоохранители считают Есина правой рукой российского "вора в законе" Олега Шишканова. В группировке он отвечает за "экономику" и, по некоторым данным, является "держателем" всероссийского "общака" - кассы, которую уголовники теоретически должны использовать в качестве фонда взаимопомощи.

Егор Есин покинул РФ после задержания в июле этого года самого Шишканова (он же Медведев). Российские власти инкриминируют последнему занятие высшего положения в преступной иерархии, а также считают его причастным к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

Ранее "Страна" сообщала, что днепровский бизнесмен выиграл суд у сайта Корреспондент.net, доказывая, что он не криминальный авторитет "Нарик".

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