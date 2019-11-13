Сегодня все обсуждают заявления бизнесмена Игоря Коломойского американской газете The New York Times. Он говорит, что Украине нужно возвращаться к дружбе с Россией, и отвернуться от Америки и МВФ.

Приводим перевод этой резонансной статьи:

"За последние пять лет более 13 000 человек погибли в де-факто войне между Украиной и Россией - в борьбе за то, как говорят многие у нас, чтобы избавиться от оков колониального господства и приблизиться к Западу. Ключевой фигурой в этом деле был миллиардер Игорь Коломойский, который потратил миллионы долларов на подготовку и оснащение бойцов и помог остановить российское продвижение в 2014 году.

Но Коломойский, которого многие считают самой влиятельной фигурой в Украине кроме правительства, учитывая его роль покровителя недавно избранного президента Владимира Зеленского, испытал поразительную перемену настроения: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и повернуть обратно в сторону России, пишет The New York Times.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал он, сравнивая мощь России с силой Украины. "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это".

Его комментарии, по-видимому, отражают, по крайней мере отчасти, его корыстное недовольство тем, что западные дипломаты и Международный валютный фонд хотели, чтобы президент не дал Коломойскому восстановить контроль над банком, отобранным у него и совладельца в 2016 году на фоне обвинений в хищении нескольких миллиардов долларов.

Но каковы бы ни были его мотивы, геополитические взгляды Коломойского имеют значение, потому что аналитики и западные дипломаты считают, что он имеет широкое влияние на администрацию Зеленского, комика, шоу которого транслировались на телеканале Коломойского.

Хотя Зеленский продолжает поддерживать более тесные связи с Западом, он также, похоже, готов взаимодействовать с Россией более прямо, чем его предшественник. Зеленский недавно согласился встретиться с Путиным без присутствия западных лидеров, заявил во вторник бывший президент Казахстана.

На слушаниях по импичменту (Трампа в США - Ред.) в последние недели американские чиновники описывали влияние Коломойского как одну из самых больших проблем, стоящих перед новой администрацией Зеленского.

МВФ в последнее время придержал финансирование для Украины - отчасти из-за опасений, что Зеленский делает недостаточно для взыскания средств, которые Коломойский считает украденными у Приватбанка, спасение которого обошлось киевскому правительству в 5,6 млрд. долларов.

Коломойский, который отрицает какие-либо правонарушения и говорит, что правительство незаконно захватило его банк, ранее критиковал МВФ и говорил, что считает чрезмерной ролью Запада в Украине, настаивая, что Зеленский должен быть готов к дефолту по кредитам Фонда.

Но он описал процедуру импичмента, которая разворачивается в Вашингтоне, как последнюю каплю. И прямо сказал о том, что логично принять Россию в качестве партнера. Ясно, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, сказал он, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться туда попасть.

"Вы все равно не возьмете нас" в Альянс, сказал Коломойский в интервью в конференц-зале своего офиса в Киеве. "Бесполезно тратить время на пустые разговоры. А Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор".

Пять лет назад у Коломойского, которому сейчас 56 лет, была совсем другая точка зрения. Под угрозой нападения со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов миллиардер принял предложение стать губернатором в своей Днепропетровской области у линии фронта. Он финансировал проправительственную милицию, которая удерживала линию фронта, прежде чем регулярная армия смогла развернуть достаточно войск, чтобы держать сепаратистов в страхе.

Будучи постоянным членом еврейской общины Украины, он противостоял представлению Кремля о том, что новым прозападным правительством в Киеве руководят неонацисты.

В 2017 году Коломойский уехал из Украины в Швейцарию и Израиль - после того, как правительство при тогдашнем президенте Петре Порошенко национализировало Приватбанк и обвинило его в крупном мошенничестве, которое угрожало дестабилизировать экономику Украины. Он вернулся в мае этого года после избрания Зеленского, чей комедийный фильм о добросердечном учителе, ставшем президентом Украины, выходил на телеканале Коломойского.

Сейчас Коломойский настаивает на том, что у него нет любви к России, упомянув массовый голод в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связи с Москвой. Но, как он сказал The Times, прибегнув к нецензурной лексике, Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.

Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента. "Война против России, - сказал он, - до последнего украинца". Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины, заявил г-н Коломойский. Он предсказал, что травма войны пройдет.

"Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта", - сказал Коломойский. "В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией, - добавил он. - Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется".

Он сказал, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, подтолкнувшие к антикоррупционным реформам, которые мешают укоренившимся деловым интересам Украины.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня, - сказал Коломойский. - Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги".

Для Коломойского вражда против Соединенных Штатов является личной. Он говорит, что является целью ФБР, которое начало расследование финансовых преступлений его деятельности.

Фиона Хилл, бывшая советница по Европе и России в Белом доме, сказала законодателям, что она "крайне обеспокоена" влиянием Коломойского на Зеленского. Джордж Д. Кент, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, сказал Зеленскому, что его готовность порвать с Коломойским - "человеком с такой плохой репутацией" - станет лакмусовой бумажкой для его независимости.

Исполняющий обязанности посла в Киеве Уильям Тейлор сказал, что он предупредил Зеленского: "Он, Коломойский, усиливает свое влияние в вашем правительстве, что может привести к вашей неудаче".

Коломойский сказал, что если бы он был президентом Украины, он продолжил бы расследование, которого хочет Трамп. На вопрос, не рискует ли это подвергнуть Украину ответному удару, если демократ победит на президентских выборах в следующем году, г-н Коломойский ответил: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России".

"Российские танки будут возле Кракова и Варшавы, - сказал он. - Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы".

Зеленский провел кампанию на антикоррупционной платформе, пообещав избавить Украину от влияния деловых магнатов, которые захватили контроль над ключевыми активами страны после распада Советского Союза. Он пообещал, что Коломойский не будет иметь особого влияния на свою администрацию.

Но есть все больше признаков того, что влияние Коломойского растет, и комментарии олигарха о важности восстановления связей с Россией, вероятно, вызовут беспокойство у критиков Зеленского, которые уже считают, что президент готов подорвать интересы Украины в его стремлении к мирному соглашению с Кремлем.

Коломойский сказал, что он лихорадочно работает над тем, как закончить войну, но он отказался разглашать детали, потому что американцы "все испортят и помешают".

Также Коломойский сказал, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на Приватбанк или получить компенсацию. Он сказал, что такие, как Порошенко, ответственный за захват банка, должны быть наказаны, "и за них должна быть возвращена смертная казнь".

Поскольку международные инвесторы нервничают из-за роли Коломойского, Зеленский публично настаивает на том, что он не вернет банк его бывшим владельцам.

"Он знает, что их не украли, - заявил Коломойский, говоря о деньгах, в растрате которых обвиняли Коломойского и его партнера, что они оба отрицают. - Он говорит то, что вы все хотите услышать".

Коломойский отверг сообщения о его скрытом влиянии на правительство Зеленского. Но он предупредил, что начинает верить этой картине и что он способен воплотить ее в жизнь.

"Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы, - сказал Коломойский. - Я могу начать делать это по-настоящему".