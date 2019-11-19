Гороскоп на 19 ноября 2019 года для 12 знаков зодиака
Гороскоп на 19 ноября 2019 года для 12 знаков зодиака

Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 19 ноября.

Овен (20.03 - 21.04) 

Вам не избежать встречи с амбициозными и заносчивыми людьми, которые захотят самоутвердиться за ваш счет. Не вздумайте участвовать в их манипуляциях. В общении с близкими проявите терпение. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться – все разрешится со временем. 

Телец (19.04 - 22.05) 

У вас могут открыться новые возможности, если вы проявите умеренность. Может колебаться настроение, но как только вы отпустите сомнения, все наладится. В этот период повремените с покупками и растратами. Совсем скоро у вас найдется, куда вложить накопленные средства.

Близнецы (20.05 - 22.06)

В вашей жизни давно не происходило ярких событий, нет определенности и в семейных делах, но и сегодня не придется рассчитывать на грандиозные достижения и результаты. Возможно, причина в нехватке энергии. Астрологи советуют вам смотреть вглубь, где вы увидите мелкие, но интересные детали. Они и приведут к успеху.

Рак (21.06 - 23.07)

Не доверяйте одному источнику информации, проявите любознательность и изучите проблему с разных сторон. Вознаграждайте себя отдыхом за активность и чаще источайте уверенность и оптимизм – вокруг много людей, которые берут с вас пример.

Лев (22.07 - 24.08)

Сегодня вы будете справедливо вознаграждены за прежние дела. Ваши мечты уже начинают обретать реальные черты, новое постепенно приходит в вашу жизнь, а старое уходит. Вы начинаете действовать иначе, руководствуясь чувством справедливости, которое ни разу не подводило вас.

Дева (22.08 - 24.09) 

Ваши успехи будут напрямую зависеть от настроения и самочувствия. Неопределенность и впечатлительность не сыграют на руку, зато у вас появится возможность разобраться в себе.

Весы (22.09 - 24.10) 

День будет крайне эмоциональным. Многие представители этого знака зодиака проявят такие стороны своей индивидуальности, как собственничество и стремление к излишнему накоплению. Однако лучше не делать крупных покупок без необходимости.

Скорпион (23.10 - 23.11) 

Сегодня можно позволить себе немного отклониться от намеченного курса и не придерживаться принципов. Расслабьтесь и доработайте стратегию достижения цели. Возможно, острые углы любой проблемы можно легко сгладить доброжелательностью и терпимостью.

Стрелец (22.11 - 22.12) 

День может показаться непродуктивным, но не спешите тотчас реализовывать альтернативный план действий. Возможно, промедление – не так уж плохо, а паузу в работе можно использовать с пользой. Сомневаться – это нормально, когда вы осознаете конечную цель.

Козерог (21.12 - 21.01) 

Сегодня вы проявите завидный оптимизм. Если к нему добавить взвешенные решения, высказывания по сути и гибкость, есть шанс обрести внутреннюю гармонию. Правильную стратегию для реализации амбициозных планов вам подскажет интуиция.

Водолей (20.01 - 19.02)

Сегодня не самый удачный день, когда Водолеи могут проявить свою активность. Зато появится время, чтобы проанализировать все вопросы и расставить точки над І.  

Рыбы (18.02 - 21.03) 

Вашей решительности можно сегодня позавидовать. Однако не всех результатов в жизни можно достичь нахрапом. Если умерить деловую активность, можно получить намного больше дивидендов от контакта с партнерами. Все, что нужно сделать, - дать время себе и своему собеседнику все тщательно обдумать.

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