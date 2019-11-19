Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 19 ноября.

Овен (20.03 - 21.04)

Вам не избежать встречи с амбициозными и заносчивыми людьми, которые захотят самоутвердиться за ваш счет. Не вздумайте участвовать в их манипуляциях. В общении с близкими проявите терпение. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться – все разрешится со временем.

Телец (19.04 - 22.05)

У вас могут открыться новые возможности, если вы проявите умеренность. Может колебаться настроение, но как только вы отпустите сомнения, все наладится. В этот период повремените с покупками и растратами. Совсем скоро у вас найдется, куда вложить накопленные средства.

Близнецы (20.05 - 22.06)

В вашей жизни давно не происходило ярких событий, нет определенности и в семейных делах, но и сегодня не придется рассчитывать на грандиозные достижения и результаты. Возможно, причина в нехватке энергии. Астрологи советуют вам смотреть вглубь, где вы увидите мелкие, но интересные детали. Они и приведут к успеху.

Рак (21.06 - 23.07)

Не доверяйте одному источнику информации, проявите любознательность и изучите проблему с разных сторон. Вознаграждайте себя отдыхом за активность и чаще источайте уверенность и оптимизм – вокруг много людей, которые берут с вас пример.

Лев (22.07 - 24.08)

Сегодня вы будете справедливо вознаграждены за прежние дела. Ваши мечты уже начинают обретать реальные черты, новое постепенно приходит в вашу жизнь, а старое уходит. Вы начинаете действовать иначе, руководствуясь чувством справедливости, которое ни разу не подводило вас.

Дева (22.08 - 24.09)

Ваши успехи будут напрямую зависеть от настроения и самочувствия. Неопределенность и впечатлительность не сыграют на руку, зато у вас появится возможность разобраться в себе.

Весы (22.09 - 24.10)

День будет крайне эмоциональным. Многие представители этого знака зодиака проявят такие стороны своей индивидуальности, как собственничество и стремление к излишнему накоплению. Однако лучше не делать крупных покупок без необходимости.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодня можно позволить себе немного отклониться от намеченного курса и не придерживаться принципов. Расслабьтесь и доработайте стратегию достижения цели. Возможно, острые углы любой проблемы можно легко сгладить доброжелательностью и терпимостью.

Стрелец (22.11 - 22.12)

День может показаться непродуктивным, но не спешите тотчас реализовывать альтернативный план действий. Возможно, промедление – не так уж плохо, а паузу в работе можно использовать с пользой. Сомневаться – это нормально, когда вы осознаете конечную цель.

Козерог (21.12 - 21.01)

Сегодня вы проявите завидный оптимизм. Если к нему добавить взвешенные решения, высказывания по сути и гибкость, есть шанс обрести внутреннюю гармонию. Правильную стратегию для реализации амбициозных планов вам подскажет интуиция.

Водолей (20.01 - 19.02)

Сегодня не самый удачный день, когда Водолеи могут проявить свою активность. Зато появится время, чтобы проанализировать все вопросы и расставить точки над І.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Вашей решительности можно сегодня позавидовать. Однако не всех результатов в жизни можно достичь нахрапом. Если умерить деловую активность, можно получить намного больше дивидендов от контакта с партнерами. Все, что нужно сделать, - дать время себе и своему собеседнику все тщательно обдумать.

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