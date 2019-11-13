Матери российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкозаболеванием, Валентине, грозит арест из-за невыплаченных штрафов за нарушение ПДД. Дело в том, что таких за плечами женщины насчитывается более 300. Об этом пишет КП.

"В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3 тысячи рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченные штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны еще девять. Все получены в июне-июле этого года: где-то автовладелица нарушила правила парковки, где-то слишком разогналась", - говорится в публикации.

По информации издания, накопилось 332 крупных и мелких нарушений ПДД.

Как сообщалось, актриса Анастасия Заворотнюк прошла новое генетическое обследование.

Также мы сообщали, что больной Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов за содержание московской квартиры.