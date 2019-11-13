Игорь Коломойский сделал новое скандальное заявление о США, МВФ и России. Его суть - надо отворачиваться от Запада и брать деньги у Москвы. Америка, по мнению Коломойского, заставляет Украину воевать против Российский Федерации, которая "гораздо сильнее".

Это не первый подобный заход олигарха. Раньше он уже говорил, что в Украине гражданская война, что России она не нужна, а начли эти процессы американцы. И предлагал не отдавать долги МВФ, которого называл "кровопийцей".

Однако впервые Коломойский столь откровенно призвал повернуться лицом к Москве.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между командой олигарха и прозападным крылом "Слуги народа". И все более настойчивых требований западных структур отодвинуть олигарха от доступа к "телу" Зеленского. И не дать ему получить компенсацию

И похоже эту войну Западу Коломойский проигрывает. Что, видимо, и заставляет олигарха ужесточать риторику.

С другой стороны, это может быть и элементом торгов с американцами, чтоб они оставили олигарха в покое.

В конце концов сегодня вся так называемая "группа Коломойского" проголосовала в первом чтении за закон о земле. То есть, Коломойский как бы показывает Западу, что он может быть вполне договороспособным. Главное, чтоб с ним договаривались.

"Страна" изучила новую порцию крамольных откровений олигарха и разбиралась, что они означают.

Статья в New York Times

"Страна" уже делала полный перевод этого материала. Приведем его главные тезисы и цитаты.

Глобальный посыл Коломойского - Запад кинул Украину. В НАТО и Евросоюз он ее не принимает, денег не дает, при этом требует воевать с Россией "до последнего украинца".

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил бизнесмен американскому журналисту.

Поэтому - нужно поворачиваться лицом к РФ и получать финансирование из Москвы.

"Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил Коломойский.

Он уверен, что в НАТО Украну не возьмут. А вот Россия готова предложить Украине военный альянс.

"Вы все равно нас не возьмете. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. А Россия хочет привести нас в новый Варшавский договор (аналог НАТО во главе с Советским Союзом - Ред.)"? - говорит Коломойский.

Олигарх заявил, что будь его воля, он бы выполнил просьбу Трампа и начал расследование против Байдена. А если демократы победят на выборах президента в США и начнут мстить, олигарх пригрозил разворотом Украины в сторону РФ.

"Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России. Российские танки будут возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы", - заявил он.

Коломойский также сказал, что "лихорадочно" работает над восстановлением отношений с Россией. Но детали разглашать отказался, потому что американцы "все испортят и помешают".

"Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Но я объективно описываю то, что вижу и куда движется", - заявил он.

Правда, ближе к концу интервью Коломойский по сути дал понять, что все это произойдет, если Запад продолжит его демонизацию:

"Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы. Я могу начать делать это по-настоящему".

Что означают эти заявления?

Последняя фраза указывает на то, что все эти заявления Коломойского своего рода шантаж Запада и принуждение его к миру.

Он, таким образом, пытается дать сигнал и США, и ЕС, что если те продолжат на него давить и отгонять от центров принятия решений - есть и другой сценарий развития Укрины.

Правда, насколько Коломойский может считаться драйвером этого сценария - большой вопрос. Вряд ли такое амплуа олигарха всерьез рассматривают в Москве. Там еще помнят, как он обещал за голову "москаля" по 10 тысяч долларов и называл Путина шизофреником.

В конце концов есть печальный пример молдавского олигарха Плахотнюка, который также пытался шантажировать и Россию, и Запад, а по итогу против него объединились и те, и другие и заставили покинуть страну.

Ну а в целом, ужесточение риторики олигарха в отношении Запада может означать, что его позиции внутри властной команды серьезно ухудшились. Что видно на многих примерах. И самый свежий из них - изгнание из Кабмина Андрея Геруса, который считается лоббистом Коломойского.

Накануне также были опубликованы показания американских чиновников, курировавших Украину, которые дружно сокрушались по поводу близости олигарха к Зеленскому. То есть нелюбовь к Коломойскому становится мейнстримом в США.

На что бизнесмен реагирует со свойственным ему словесным максимализмом - и пугает американцев тем, чего они больше всего боятся.

Серьезность этих намерений анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Конечно, удивительно слышать такие вещи от человека, ещё 5 лет назад обещавшего "10 000 за москаля".

Видимо, Игорь Валерьевич, полагал, что Западу он сможет перепродать потом этих "москалей" по 20 000 минимум.

Но вместо этого его сначала поперли с должности главы Днепропетровской ОГА, затем отобрали Приватбанк, а под конец ФБР ещё и уголовными делами обложила.

Вот и перекрасился Коломойский, в надежде, видимо, что Путин не только простит ему фразу про "шизофреника", но и даст 100 миллиардов.

Но вот постит ли? Даст ли? Вопрос открытый. Потому что никто не может сказать - действительно ли Коломойский искренне говорит эти тезисы сейчас в интервью Нью-Йорк Таймс или же просто шантажирует американцев?

В любом случае, для начала, в Кремле наверно хотели бы увидеть от Коломойского какие-либо дела, а не только слова. Например - провести через Раду закон об особом статусе и о выборах на Донбассе.

А интервью в своей жизни Коломойский уже много дал. И кто о них сейчас помнит?".

Вспомним, что еще говорил Коломойский о вине Запада и уходе Украины от МВФ.

"Мироеды и кровопийцы"

В сентябре Коломойский также раскритиковал МВФ, а также Запад - США и Европу. Тогда он сказал, что, если Запад не хочет, чтобы русские танки продвинулись дальше Донецка, то нужно материально помочь Украине. "Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова, то это стоит денег…" - заявил бизнесмен.

Однако, по его словам, денег Украина практически не увидела, поскольку, по большому счету, не нужна Западу."МВФ дал 15 миллиардов, а обратно забрал 13 - они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует…" - констатировал Коломойский.

В этом же интервью он заявил, что Украине нужно будет выходить из Всемирной торговой организации.

"Какое нахрен ВТО, какая Ассоциация? Мы не получили от них вообще ничего. Надо будет выходить, значит, из ВТО, если негде взять деньги. За два года нам надо отдать 30 миллиардов по кредитам, плюс покрыть отрицательное двухлетнее сальдо торговли – 20 миллиардов. Если вам завтра негде взять деньги и вы не рассчитываетесь - это дефолт" - заявил олигарх и добавил, что со своими внутренними финансовыми проблемами Украина справится, а вот во внешнем мире все обстоит гораздо серьезнее.

Майдан - катастрофа, на Донбассе - гражданская война

В августе бизнесмен предложил снять с России санкции, наложенные из-за Донбасса, чтобы вернуть регион.

"Есть два вида санкций. В начале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля (2014 г – Ред.), когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция", - сказал Коломойский.

Накануне своего возвращения в Украину, Коломойский также дал несколько интервью. В них он назвал Майдан катастрофой.

"Власть Януковича довела до Майдана, а революция - это всегда плохо... Это был клептократично преступный режим. Кроме как восстание, не было пути его снести... В итоге минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов (населения). Виноваты в этом Янукович, Россия, революция, взаимная ненависть и внутренний гражданский конфликт... 22 февраля (2014) победившие революционеры бегали по парламенту, законы отменяли. Харьковские соглашения, кричали, надо отменить. И языковый Колесниченко-Кивалова. Это спровоцировало взаимную ненависть... И беркутов по дороге на базы обстреливали".

Ситуацию на Донбассе олигарх назвал гражданской войной.

"Внутренняя гражданская война, что тут непонятного. Слава богу, она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу в Донбассе и холодную фазу - во всей остальной стране... Холодная война проявляется в убийствах, например, журналистов. С одной стороны убили Бузину, с другой стороны Шеремета... А это солдаты войны".