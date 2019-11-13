В МИД России заявили о возможном срыве нормандской встречи из-за "серьезных трудностей". Такую точку зрения высказал в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, пишет ТАСС.

"Я думаю, что движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита нормандского формата. Но поступает информация, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности", - заявил он, отвечая в среду на вопрос журналистов, сформировались ли условия для проведения саммита "нормандской четверки" после разведения сил в населенном пункте Петровское в Донецкой области.

"Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения", - добавил замминистра.

До этого в Кремле назвали возможным проведение саммита в нормандском формате до конца года.

Напомним, что украинская сторона заявила, что на заседании ТКГ в Минске сняли все препятствия для встречи в нормандском формате.

Также мы писали о том, что помощник Путина дал оптимистический прогноз по дате нормандской встречи.