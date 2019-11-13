С 2014 года, с момента аннексии Крыма, на полуостров из Украины переехали на постоянное место жительство около 50 000 людей. Об этом заявил "спикер крымского парламента" Владимир Константинов, передает RT.

"За 5 лет в Крым приехали порядка 170 тысяч людей (на постоянное жительство - Ред.). Из них более 50 тысяч приехали с Украины", - цитируют журналисты Константинова.

При этом уточняется, что из числа покинувших Крым 80 тысяч человек направились в другие российские регионы, 7 тысяч - в Украину.

По словам Константинова, ожидается, что до конца 2019 года полуостров посетят не менее 1 млн туристов из Украины. Всего с начала года Крым посетили 6,87 млн туристов.

Он отметил, что в июне на полуострове зафиксировали рост турпотока с Украины.

Как сообщала "Страна", 8 ноября в России стартовали продажи на железнодорожные билеты в аннексированный Крым. Первый поезд на полуостров через новый мост отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Появились фото, как они выглядят изнутри.

Сообщается, что во вторник, 12 ноября, в детском лагере "Артек" умерла 15-летняя школьница.

Напомним, что в день пятой годовщины спорного референдума в Крыму, 16 марта, вышла четвертая, заключительная серия тревел-проекта "Страны" "Чей Крым? 5 лет без Украины". Олеся Медведева рассказала о своих впечатлениях и выводах, которые она сделала, пребывая на полуострове и общаясь с крымчанами.