Из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли более 20 человек
Из-за ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 22 человека, ещё 69 получили ранения. Об этом сообщает Donia Al-Watan со ссылкой на палестинский Минздрав.
За сутки боевой авиацией было нанесено более 50 ударов по анклаву, артиллерией - около 20.
В результате налетов повреждено 48 зданий, зафиксированы случаи гибели людей в Бейт-Лахии, Бейт-Хануне, Хан-Юнисе, Рафахе и городе Газа.
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как ракета из сектора Газа взорвалась на оживленной автотрассе Израиля.
Также мы рассказывали, что Армия обороны Израиля точечным ударом ликвидировала в Газе командира северного крыла террористической организации "Бригады Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Бахаа Абу аль-Ата и его жену.
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