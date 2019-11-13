Прокуроры Киевской области передали в суд дело об убийстве и ограблении 42-летнего мужчины в городе Боярка под Киевом, которое произошло в мае этого года. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Известно, что мужчина погиб от полученных травм. В нападении подозревают четверых подростков, которые завладели мобильным телефоном погибшего. Четверо несовершеннолетних напали на мужчину и нанесли ему несколько акцентированных ударов по голове и лицу. Избиение привело к черепно-мозговой травме, перелому костей черепа и обильным кровоизлиянием.

Теперь нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы согласно части 2 статьи 121 (тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Еще одному подростку также грозит обвинение по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Согласно этой статье ему грозит лишение свободы сроком на четыре года.

Как сообщала "Страна", киевлянка сдала вещи в ломбард и заявила в полицию, будто ее ограбили.

Также мы писали об ограблении известного украинского руфера Mustang Wanted.