Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич озвучил три основных шага для возвращения Украине аннексированного Россией Крыма, сообщает УНИАН.



Представительство Зеленского в Крыму будет разрабатывать законопроекты, которые касаются защиты прав крымчан и избежания так называемых дискриминационных положений в отношении них.



"Мы уже участвуем в нескольких рабочих группах по этому вопросу... Это является первым нашим приоритетом" - сказал он.



Вторым приоритетом является информационная политика и "связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории".



"Это важно - поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - подчеркнул представитель президента.



"Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство. Поэтому создание культурных, образовательных инициатив для крымчан и информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", - сказал Кориневич.



Третьим приоритетом он назвал вопросы защиты прав крымчан, защиты прав человека.



"Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов", - резюмировал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель, посмотрев на Украину и Крым, потребовала больше денег для бундесвера.

Также мы рассказывали, что только 10% жителей "ДНР" и "ЛНР" считают, что Россия оккупировала Крым.