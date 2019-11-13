Арестованному за убийство и расчленение тела любовницы и аспирантки известному историку Олегу Соколову в следственный изолятор передали очки. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев, сообщает ТАСС.

Уточняется, что очки были переданы Соколову после его соответствующей просьбы, так как, по словам историка, он сходит с ума без научной деятельности.

Отмечается также, что на встрече с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым Соколов сказал, что не имеет особых жалоб на содержание в изоляторе. Сам Холодов добавил, что нарушений в рамках деятельности изолятора также не было зафиксировано.

Напомним, 7 ноября питерский доцент-наполеоновед во время ссоры застрелил свою любовницу, а от тела он начал избавляться 9 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что российский историк, расчленивший свою любовницу, организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.